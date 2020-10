Gabriel Caballero sabe que las ganas no bastarán para Bravos

La final del campeonato está a vuelta de la esquina y Bravos de Ciudad Juárez se mantienen metidos de lleno en la pelea por un lugar en el Repechaje que otorgará un boleto a la Liguilla. Pero Gabrie Cabaellro tiene claro que con ganas y entraga no llegarán muy lejos, está consciente de que deben jugar mejor pues tienen la capacidad para tener mayor protagonismo.

"A mí me gusta que el equipo pelee que no baje los brazos y lo hace, pero necesito que juguemos mejor. Sin duda que tenemos que dar más, estamos para más, pero así se han prestado algunos partidos. Hoy tuvimos un error y casi nos cuesta, pero después no cometimos errores", dijo en conferencia de prensa.