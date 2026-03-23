Liga MX Futbolista de Puebla agrede al cuarto árbitro durante el juego vs. Santos Edgar Guerra recibió la tarjeta roja tras empujar el juez mientras salía de cambio en el juego vs. Santos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Última hora! Jugador agrede al cuarto árbitro y se va expulsado en el Santos vs. Puebla

El futbolista del Puebla, Edgar Guerra, perdió la cabeza durante el partido ante Santos Laguna luego de empujar al cuarto árbitro cuando abandonaba el campo de juego.

Dicha agresión se dio al minuto 60 cuando el jugador fue sustituido y justo antes de salir del terreno de juego se encontró con Fernando Alexander Cruz al quien empujó en par de ocasiones mientras el ‘nazareno’ se encontraba levantando el cartel electrónico.

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Tras estos empujones, Edgar Guerra se fue al banquillo como si nada hubiera pasado ante la sorpresa del abanderado y el cuarto árbitro.

Y después de entablar comunicación con el central Yonatan Peinado , el futbolista del Puebla fue expulsado.

Con esta agresión Edgar Guerra podría enfrentar una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria y prácticamente podría decirle adiós al Clausura 2026.