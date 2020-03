El delantero argentino tachó de egoísta a AMLO cuando dio mensajes invitando a las personas a salir de sus casas, a abrazarse y hacer acciones para no prevenir el contagio del COVID-19.

"La verdad es que te causa gracia lo que dice (AMLO) porque con los claros ejemplos que estamos teniendo en grandes ciudades y con un nivel mucho más avanzado que nosotros, que un presidente, para cuidar a su pueblo, diga que tenemos que salir a cenar, abrazarnos y vivir nuestra vida normal cuando hay miles de personas que mueren al día, a mí me parece muy egoísta pensar de esa manera.

"En Pachuca se suspendieron los entrenamientos, se hace difícil todo, pero lo importante es que la familia está resguardada. A mí no me interesa la política ni nada, me interesa el cuidado personal de toda la gente. Soy muy agradecido a México y quiero al país porque aquí mi familia es muy feliz", sentenció Jara.