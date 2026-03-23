Liga MX ¿Final en camino? el dato que pone a soñar a todo Chivas Gabriel Milito ya logró con el Rebaño 10 triunfos en el Clausura 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Gabriel Milito iguala marca en Chivas, ¿nueva Final en puerta?

Las Chivas atraviesan por un gran momento en el Clausura 2026 donde suman 10 triunfos y esto hace soñar a la afición por los antecedentes que hay cuando tienen esta cantidad de victorias en un torneo.

Y es que tres de las cuatro ocasiones en las que el conjunto del Guadalajara alcanzó 10 triunfos en un torneo, disputó una final del futbol mexicano.

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Los tres técnicos que alcanzaron esa cantidad de partidos ganados y llegaron a la final del futbol mexicano son Veljko Paunovic en el Clausura 2023, Hans Westerhoff en el Clausura 2004 y Ricardo Ferretti en el Invierno 98.

Ahora, Gabriel Milito ya igualó los 10 triunfos y va por esa final que hace un año parecía muy lejana ante las complicaciones de armar un buen equipo de mexicanos.

El técnico que no logró llegar a una final tras 10 juegos ganados fue José Luis Real en el torneo Bicentenario 2010, el Güero Real fue eliminado en Cuartos de Final, aunque ese verano disputó la final de la Copa Libertadores.