¿Final en camino? el dato que pone a soñar a todo Chivas
Gabriel Milito ya logró con el Rebaño 10 triunfos en el Clausura 2026.
Las Chivas atraviesan por un gran momento en el Clausura 2026 donde suman 10 triunfos y esto hace soñar a la afición por los antecedentes que hay cuando tienen esta cantidad de victorias en un torneo.
Y es que tres de las cuatro ocasiones en las que el conjunto del Guadalajara alcanzó 10 triunfos en un torneo, disputó una final del futbol mexicano.
Los tres técnicos que alcanzaron esa cantidad de partidos ganados y llegaron a la final del futbol mexicano son Veljko Paunovic en el Clausura 2023, Hans Westerhoff en el Clausura 2004 y Ricardo Ferretti en el Invierno 98.
Ahora, Gabriel Milito ya igualó los 10 triunfos y va por esa final que hace un año parecía muy lejana ante las complicaciones de armar un buen equipo de mexicanos.
El técnico que no logró llegar a una final tras 10 juegos ganados fue José Luis Real en el torneo Bicentenario 2010, el Güero Real fue eliminado en Cuartos de Final, aunque ese verano disputó la final de la Copa Libertadores.
Ese conjunto de las Chivas sufrió la baja de seis seleccionados para la Copa del Mundo, algo que le podría suceder al técnico argentino en este torneo.
Chivas ilusiona con un gran torneo y con el antecedente histórico que pone al Rebaño en la gran final de la Liga MX.