Festejo del 'perrito' de Cuauhtémoc Blanco cumple 21 años

Como jugador del América , Cuauh siempre fue auténtico y no tuvo nada que ocultar. Su mejor forma de demostrar que alguna persona no era de su agrado, era anotando y dedicándole un gol de una original y polémica forma.

El 9 de mayo de 1999, a Félix Fernández , defendiendo los colores del Celaya , le marcó desde los once pasos y terminó por hacer una de las celebraciones que más polémica han generado. Fue al pasto y simuló a un perro orinando.

“ Felix Fernández me dijo de todo, me la rayó y se me ocurrió festejarle de perrito”, señaló en entrevista en ese momento al recordar entre risas algunos de sus festejos.