Fernando 'Tano' Ortíz reveló que la llegada de Brandon Vázquez no fue una contratación de último minuto, pues e l delantero de la Selección de Estados Unidos, no estuvo recientemente en la mira del conjunto regio, hacía tiempo que lo seguían y en la pasada Leagues Cup frente a Chivas quedaron sorprendidos con su poderío ofensivo.

MONTERREY DEBE GANAR PARTIDOS DECISIVOS

“Algo particular no te voy a decir, pero Tigres ganan los partidos decisivos. Donde el equipo puede llegar a resaltar, donde se necesitan esos jugadores experimentados, por decir, que tiene hoy Tigres, parecen en el momento que tienen que aparecer. No digo que no los tengamos, no. Digo que ciertos jugadores te pueden llegar a manejar ciertos partidos, el entorno en sí, ellos hoy lo tienen, tenemos que aprender de eso.