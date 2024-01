"Llegar a un club así no es nada que lo toma, yo no lo tomo nada fácil así, yo sé que hay una huella grande en llenar y yo quiero hacer mi propia historia aquí también y meter goles… pero con la misma idea de ganar trofeos, y nada más”, indicó el estadounidense.

Sin embargo, José Antonio Noriega , presidente Deportivo de Monterrey, dijo que Brandon no llega a sustituir la baja de Funes Mori.

"Yo aquí le ayudo un poquito a Brandon, tal vez vale la pena dar contexto de cómo lo vemos desde la directiva y el cuerpo técnico, en el sentido de que él no viene a sustituir a nadie , Brandon viene a sumarse a un plantel que tiene otros jugadores, incluso en la misma posición de Brandon. Y precisamente el cuerpo técnico decidirá quién juega, dónde juega y cómo jugamos.

"Entonces yo creo que deberíamos alejarnos en pensar que la salida de alguien no se sustituye con la llegada del otro. Hay otra gente en el plantel que también tiene trabajo, jerarquía y calidad para ayudar en este sentido", afirmó Noriega.

“Súper emocionado para jugar el partido de sábado, claro que no vengo con lo que ha hecho el equipo de pretemporada y todo, entonces sé que mis minutos van a ser limitados, pero estoy listo, estoy preparado y estos últimos días de entrenamiento me he sentido increíble con el equipo”, aseguró al atacante.