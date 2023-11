El entrenador argentino reconoció que no se vio al equipo que él desea en un terreno de juego y que fue superado por el conjunto potosino, que no le sorprendió en su forma de jugar.

"No me sorprendió, todos sabíamos la manera de jugar de San Luis, no fue una noche ideal para nosotros en tema de juego, no estuvimos, no sé si a la altura, no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo".