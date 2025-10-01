    Tigres

    Fernando Gorriarán y su esposa revelan la pérdida de su bebé

    El futbolista uruguayo y su esposa abrieron su corazón en redes sociales.

    Por:
    TUDN.
    Video Luto en Tigres: Gorriarán y su esposa comparten triste noticia

    Una dura noticia se dio dentro del plantel de los Tigres previo a la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX luego de que Fernando Gorriarán y su esposa dieran a conocer la pérdida de su bebé.

    Fue a través de una historia de Instagram, Nanin Huvatt, pareja del futbolista uruguayo, compartió la noticia con un emotivo mensaje,

    PUBLICIDAD

    La ilusión de tenerte, después de tanto soñarte, superó todo lo que algún día pude imaginar. Nos llenaste de ilusión, de sueños y de un amor tan grande que nunca pensamos que existiera... Gracias por elegirme, aunque haya sido solo por un instante… Descansa en paz, mi pequeño ángel. Te prometo que nunca voy a olvidarte y que siempre tendrás un lugar en mi vida y en mi alma", escribió la esposa de Gorriarán.

    Por su parte, el jugador de Tigres compartió la historia de su pareja con otro emotivo mensaje: “Como una y otra vez, nos vamos a levantar y volver a intentarlo mami. Te amo guerrera”.

    Fernando Gorriarán y Nanin Huvatt se casaron en junio pasado en Uruguay y esperaban a su primer hijo.

    Video Gorriarán se disculpa con afición de Tigres

    Más sobre Tigres

    1:18
    Luto en Tigres: Gorriarán y su esposa comparten triste noticia

    Luto en Tigres: Gorriarán y su esposa comparten triste noticia

    1 min
    Tigres se impone a Querétaro a domicilio durante la Jornada 11 de la Liga MX

    Tigres se impone a Querétaro a domicilio durante la Jornada 11 de la Liga MX

    5:59
    Resumen | Tigres suma de a tres en la Corregidora

    Resumen | Tigres suma de a tres en la Corregidora

    2:58
    ¡Pablo Barrera falla desde los 11 pasos y Tigres lo ganó!

    ¡Pablo Barrera falla desde los 11 pasos y Tigres lo ganó!

    1:05
    ¡Fin del partido!

    ¡Fin del partido!

    Relacionados:
    TigresFernando Gorriarán

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: Narcosatánicos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD