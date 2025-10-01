Una dura noticia se dio dentro del plantel de los Tigres previo a la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX luego de que Fernando Gorriarán y su esposa dieran a conocer la pérdida de su bebé.

Fue a través de una historia de Instagram, Nanin Huvatt, pareja del futbolista uruguayo, compartió la noticia con un emotivo mensaje,

“ La ilusión de tenerte, después de tanto soñarte, superó todo lo que algún día pude imaginar. Nos llenaste de ilusión, de sueños y de un amor tan grande que nunca pensamos que existiera... Gracias por elegirme, aunque haya sido solo por un instante… Descansa en paz, mi pequeño ángel. Te prometo que nunca voy a olvidarte y que siempre tendrás un lugar en mi vida y en mi alma", escribió la esposa de Gorriarán.

Por su parte, el jugador de Tigres compartió la historia de su pareja con otro emotivo mensaje: “Como una y otra vez, nos vamos a levantar y volver a intentarlo mami. Te amo guerrera”.

Fernando Gorriarán y Nanin Huvatt se casaron en junio pasado en Uruguay y esperaban a su primer hijo.