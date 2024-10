Fernando Gago, director técnico de Chivas, descartó tener contactos con Boca Juniors para ser el próximo estratega del conjunto 'Xeneize' y resaltó que tiene contrato con el Guadalajara.

En conferencia de prensa después de perder el Clásico Tapatío ante Atlas por 3-2 en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Gago se molestó al ser cuestionado sobre la posibilidad de dejar al Rebaño para emigrar a Boca Juniors.

"Lo voy a dejar muy claro, no tuve ninguna oferta, nada, ningún contacto ni yo ni gente de mi entorno, no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte", dijo en primera instancia Gago, aunque después, elevó su tono de molestia a más preguntas sobre este tema.

"Yo tengo contrato, ¿cómo vamos a hablar de futuro? No sé, ¿por qué salió esa información si no hay nada? No se puede asegurar, yo tengo contrato acá.

"No tengo nada, ¿qué quieres que te diga? No tengo nada, no entiendo, no lo entiendo", concluyó Fernando Gago en una semana llena de especulaciones sobre su posible salida de Chivas.