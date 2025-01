“Yo creo que se hace con América porque es un equipo mediático, es un equipo que siempre ha sido el de la polémica. Si sacamos alguna estadística puede ser que algún otro club que hayamos cometido más errores, pero no salen tanto a la luz porque no están en el ojo del huracán como lo está el América ”, mencionó Fernando Guerrero.

En Faitelson Sin Censura, el ‘Cantante’ también reveló que él no hubiera marcado penal en contra de Cruz Azul en la Final del Clausura 2024 donde las Águilas consiguieron el bicampeonato luego de la polémica entrevista que recientemente dio el 'Gato' Ortiz, árbitro de aquel partido .

“En la cancha es una jugada muy rápida, si me preguntas como árbitro estando en la cancha es una jugada rápida y yo hubiese marcado penal, pero después de verlo en el VAR y con las tomas correctas donde se ve como muerde el balón Rodolfo Rotondi con el pie, posiblemente mi decisión hubiera sido diferente ”, indicó el ‘Cantante’.

FERNANDO GUERRERO CRITICA AL 'GATO' ORTIZ

Fernando Guerrero mencionó con David Faitelson que no le gustaron as recientes declaraciones de Marco Antonio Ortiz sobre la Final entre América y Cruz Azul porqie hay que demostrar respeto a los equipos y aficionados.

(¿Hizo mal?) En mi opinión sí. Hay cosas que tú también tienes que saber hay que tener respeto a la profesión, al futbol y al aficionado, son cosas que me lo preguntas y yo no comparto. Eso es algo que yo no haría", indicó Guerrero.