"Esa es una historia que constantemente existe, siempre se marcan los errores a favor del América, no en contra. Entiendo que América genera esto por ser el equipo más importante del continente y del país, los árbitros se equivocan, son seres humanos, hay mucho que hacer en el reglamento, juzga hechos, no la intención".

"Ahora que tuvimos jugadas de ese tipo como Rotondi que tenía que irse del juego, por reglamento sí, pero si me preguntas a mí, yo creo que no, porque la parte de la intención, cuando hay intención metida a la ecuación se presta a polémicas, el reglamento se fue demasiado a que el árbitro tiene que juzgar el hecho y eso puede ir en detrimento del juego, en esa si Cruz Azul se queda con 10, yo tengo el reglamento se tenía que ir, pero la verdad que no".