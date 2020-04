Felipe Gallegos , mediocampista chileno del Atlético de San Luis , señaló que estar en casa debido a la pandemia del coronavirus no es por vacaciones; le gustaría regresar pronto a la actividad del Clausura 2020 y dio visto bueno al torneo del eLiga MX .

“No estamos de vacaciones, el torneo se va a reanudar, debemos de mantenernos bien físicamente, tratar de alimentarnos bien en casa, estamos entrenando por videollamada con el cuerpo técnico y eso nos ayuda para no perder el ritmo de competencia”.

Si bien no hay una fecha exacta para el regreso a la actividad de la Liga MX , Felipe Gallegos espera que se logre reanudar el Clausura 2020. Aunque si se cancela el torneo, no lo ve mal, pues se juega un partido más importante, que es el de la salud.

“(El eLiga MX es) entretenido, es una manera que la gente se entretenga en la casa, no se compara ir al estadio que ver un juego en de videojuego en televisión. Acabo de hablar con el ‘Hueso’ (Reyes), me dijo que va a jugar contra Tigres y va a ser divertido cómo canta, pierde, me gusta la iniciativa que realizó la Liga”.