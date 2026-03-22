Liga MX Juárez derrota a Tigres en encuentro de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Con gol en la recta final y ambos técnicos expulsados, Juárez se levantó de un tempranero 1-0 en contra y terminó por vencer a los felinos.

Video Resumen | FC Juárez sorprende a Tigres en el Olímpico Benito Juárez

A los 9 minutos, tras un tiro de esquina cerrado cobrado por Juan Brunetta, Joaquim Pereira se levantó por encima de los defensas, remató de cabeza de forma contundente y envió la de gajos al fondo de la portería para el tempranero 1-0 en favor de los Tigres.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a los 20 minutos, Denzell García sacó el fogonazo desde los linderos del área, mismo que alcanzó a desviar Oscar Estupiñan para cambiar la trayectoria del balón, dejar sin oportunidad de Nahuel Guzmán y conseguir el empate.

A los 30 minutos, debido a una dura entrada a la altura del tobillo sobre Moises Castillo y tras su debida revisión en el VAR, Diego Sánchez se ganó la tarjeta roja y dejó en inferioridad numérica a los Tigres, que se complicaban las cosas.

Esta expulsión generó una serie de protestas constantes tanto dentro de la cancha como desde las bancas, pero el punto más álgido se alcanzó a los 41 minutos, donde tras una discusión que comenzó al centro del terreno de juego, tanto Pedro Caixinha como Guido Pizarro se enfrascaron de forma similar y terminaron expulsados.