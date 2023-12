“Es una absoluta falta de respeto con la ligereza que tu pides que la gente renuncie y después con la que argumentas que está por el dinero, eso me parece inadmisible porque en tu vida has estado en esa situación.

Faitelson no se quedó callado y le respondió recordándole su paso por los banquillos en la Liga MX (con Lobos BUAP, Querétaro, Atlas y Pumas): “A ver Rafa, yo tomo recomendaciones de todo mundo, inclusive de ti, que lamentablemente no has sido un técnico muy éxito , pero bueno…”

“Eso ya es meterte en el terreno personal”, dijo Puente a un Faitelson que lo acusó de ofenderlo: “Tú te metes en el mío, yo me meto contigo, tú me ofendes a mí, tú me has dicho que voy y vengo, entonces, si sabes dar golpes, también recibe golpes Rafita…”.