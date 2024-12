"El público de Monterrey es muy leal, muy pasional, nadie me faltó al respeto. Todos en la cara me decían, ‘cinco goles, cinco goles, le dimos la vuelta’.

No hay ningún problema, lo único que creo es que Monterrey debe ser criticado como un equipo grande que es, cuando no juega bien al futbol, cuando no transmite a su tribuna, lo podemos criticar y no pasa absolutamente".