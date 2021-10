"Ningún jugador del mundo sale contento de la cancha, son circunstancias normales, no pasa nada, mi cabeza pasó por mucho tiempo esas tonterías y me da para entender al muchacho, buscamos más dinámica para refrescar la media cancha, es lo que busqué simplemente, entiende uno las molestias, no pasa nada", añadió.