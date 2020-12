Poca exigencia de Cruz Azul llevó a Edson Álvarez al América

"Me llama un profesor de Pachuca después de seis meses, y le dije 'no profe, el futbol ya terminó para mí (...) Yo te puedo ayudar a conseguir una prueba en los tres equipos de la Ciudad de México, piénsalo.

"¿De verdad soy tan bueno para esto?", se preguntó, para luego decidir intentar en Coapa. "'¿Qué?', me dice Carranco, 'estás loco, ya estás seguro en Cruz Azul, ¿ya qué le mueves?, preséntate mañana'. Llego al América y como lo dije y lo pensé, fue un reto más duro. Estuve un mes a prueba y era motivador porque si no les gustabas de decían 'hasta aquí, gracias', pero a mí me decían 'ven la otra semana, ven otros tres días' y así me trajeron hasta que s ecumplió el mes y me dijeron 'queremos que te quedes con nosotros'", relató el jugador.