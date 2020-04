Exdirectivo del Atlas supera el coronavirus

</iframe><br/><br/><b>Alberto Duque</b> comentó primero haberse realizado la prueba de la influenza, la cual dio negativa, posteriormente le insistieron en los servicios médicos que no era infectado por <b>coronavirus</b>, pero sus síntomas se agudizaron.<br/><br/>“Me dirigí a otro hospital, me trataron de convencer de que no me hiciera la prueba, me sacaron una placa de tórax para que me diera cuenta y me dijeran ‘mira tus pulmones están perfectos, no tienes neumonía’. Estuve a nada de salirme del hospital e irme a mi casa.<br/><br/>“El siguiente paso fue hacerme la prueba, me quedé tranquilo y me dirigí a mi casa. El día que fue diagnosticado esto fue el viernes que me hice la prueba, el sábado hablo al hospital y me confirman que dio positiva la prueba. Así fue la forma en que me enteré”, añadio.<br/><br/>El empresario comentó haber gastado aproximadamente 12 mil pesos desde el pasado 11 de marzo, que comenzó con los síntomas y la prueba resultó positiva.<br/><br/>En el <a href="https://www.univision.com/deportes/futbol/liga-mx/el-efecto-del-coronavirus-en-la-liga-mx-fotos" data-cms-id="00000170-e509-db0c-ab7f-e52d71460001" data-cms-href="/deportes/futbol/liga-mx/el-efecto-del-coronavirus-en-la-liga-mx-fotos" link-data="{"cms.site.owner":{"_ref":"00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000","_type":"ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20"},"cms.content.publishDate":1586026191809,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1586026191809,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"link":{"attributes":[],"item":{"_ref":"00000170-e509-db0c-ab7f-e52d71460001","_type":"8bef3534-a8b9-3d63-8ef0-f2da41b84783"},"_id":"00000171-4686-d68f-a1f9-56d7e1ce0001","_type":"c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2"},"linkText":"futbol mexicano se han reportado dos casos positivos","_id":"00000171-4686-d68f-a1f9-56d7e1ce0000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">futbol mexicano se han reportado dos casos positivos</a>, el primero fue el presidente del Atlético de San Luis, <a href="https://www.univision.com/deportes/futbol/liga-mx/alberto-marrero-positivo-coronavirus-atletico-de-san-luis-liga-mx" data-cms-id="00000170-f9dc-d832-a171-fffe24ab0002" data-cms-href="/deportes/futbol/liga-mx/alberto-marrero-positivo-coronavirus-atletico-de-san-luis-liga-mx" link-data="{"cms.site.owner":{"_ref":"00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000","_type":"ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20"},"cms.content.publishDate":1586026210812,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1586026210812,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"link":{"attributes":[],"item":{"_ref":"00000170-f9dc-d832-a171-fffe24ab0002","_type":"4f8e492c-6f2f-390e-bc61-f176d3a37ab9"},"_id":"00000171-4687-d712-a9fb-df9738ab0001","_type":"c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2"},"linkText":"Alberto Marrero","_id":"00000171-4687-d712-a9fb-df9738ab0000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Alberto Marrero</a> y el segundo, el dirigente de la<b> Liga MX</b>, <a href="https://www.univision.com/deportes/futbol/liga-mx/enrique-bonilla-es-portador-asintomatico-del-coronavirus" data-cms-id="00000171-0de7-de71-adff-cfef3a4c0002" data-cms-href="/deportes/futbol/liga-mx/enrique-bonilla-es-portador-asintomatico-del-coronavirus" link-data="{"cms.site.owner":{"_ref":"00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000","_type":"ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20"},"cms.content.publishDate":1586026233846,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1586026233846,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"link":{"attributes":[],"item":{"_ref":"00000171-0de7-de71-adff-cfef3a4c0002","_type":"4f8e492c-6f2f-390e-bc61-f176d3a37ab9"},"_id":"00000171-4687-d68f-a1f9-56d7911a0001","_type":"c3f0009d-3dd9-3762-acac-88c3a292c6b2"},"linkText":" Enrique Bonilla.","_id":"00000171-4687-d68f-a1f9-56d7911a0000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Enrique Bonilla.</a> No se han reportado más casos hasta el momento. <br/><bsp-carousel data-state="{"cms.site.owner":{"_ref":"00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000","_type":"ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20"},"cms.content.publishDate":1586026264902,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1586026264902,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000164-039b-d665-adf5-c3bfb6010000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"items":{"gallery":{"_ref":"00000170-e509-db0c-ab7f-e52d71460001","_type":"8bef3534-a8b9-3d63-8ef0-f2da41b84783"},"_id":"00000171-4687-d68f-a1f9-56d7f7b40000","_type":"1484114f-6ed1-3dc6-b28b-405ecf5b9f61"},"_id":"00000171-4687-d68f-a1f9-56d7f7b10001","_type":"aea2154e-dc6e-3368-92ef-d9ef5d933eed"}">El efecto del coronavirus en la Liga MX</bsp-carousel><br/><br/>