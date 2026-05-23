Liga MX Espectacular banderazo en Cruz Azul en último entrenamiento antes de la Final La Sangre Azul protagoniza una espectacular sesión para apoyar al conjunto cementero antes de su duelo ante Pumas.

Video Cruz Azul recibe apoyo de la afición previo a la Final de Liga MX con gran banderazo

Cruz Azul tuvo un espectacular banderazo por parte e varios aficionados en lo que fue su último entrenamiento antes de la disputa de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La escuadra cementera estuvo muy bien acompañada en las instalaciones de La Noria, sobre todo por parte de la Sangre Azul, que no paró de alentar durante toda la sesión.

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Cruz Azul trabajó en su último entrenamiento previo a decidir el título ante Pumas en el máximo circuito del futbol mexicano ante un conmovedor marco, y en donde también participó Nico Ibáñez.

El delantero celeste trabajó por diferenciad, por lo que se ve muy complicada su participacón en el partido de vuelta de este domingo, en donde se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX que tomará el lugar del Toluca.