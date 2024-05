Este día, con información de Erick López reportero de TUDN , se supo que fue evaluado por su club, pero aún no se ha determinado si será elegible o no para el juego de vuelta ha celebrarse en el Estadio Azteca .

Aunque Gutiérrez quiere estar en el partido, no será si no hasta el viernes luego de la última práctica que se defina si hace el viaje o no a la Ciudad de México.