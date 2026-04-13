Liga MX Equipos sub-21 de Atlas y Monterrey protagonizan pelea campal con seis expulsados El partido terminó con una gran cifra de expulsados tras la bronca.

Video Equipos Sub-21 de Atlas y Monterrey protagonizan pelea campal

El preámbulo del gris empate sin goles entre Atlas y Monterrey en la Jornada 14 del Clausura 2026 fue mucho más emocionante por el tenso encuentro que protagonizaron sus respectivos equipos Sub-21 horas antes del encuentro en el Estadio Jalisco.

Y es que las escuadras de fuerzas básicas de los Rojinegros y Rayados protagonizaron una pelea masiva que se hizo viral en redes sociales y la cual terminó con una increíble cifra de futbolistas expulsados.

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Monterrey se había alzado con la victoria con el apretado marcador de 0-1 cuando los ánimos se caldearon en la cancha y lo que comenzó con un reclamó rápidamente escaló a los golpes y empujones entre prácticamente todos los jugadores de ambas escuadras.

La bronca duró poco tras la intervención de los árbitros y cuerpo técnico de ambos equipos, pero fue suficiente para que el árbitro expulsara a seis jugadores, tres de cada escuadra, pese a que el encuentro ya había concluido.

Rayados Sub-21 no podrá contar con un total de cuatro jugadores para la próxima jornada porque antes de la bronca ya había sufrido la expulsión de su elemento Joaquín Moxica.

JUGADORES EXPULSADOS EN LA RBONCA ATLAS VS. MONTERREY SUB-21