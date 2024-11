Paunovic está consiente que no es ‘perita en dulce’, que no le cae bien a todos los jugadores del plantel, esto en cuanto a las formas, en cómo se dirige; entonces ahí se trata de llevar esta relación entrenador-jugadores de la mejor manera.

LAS DECISIONES DE PAUNOVIC EN TIGRES QUE GENERARON MALESTAR

Hubo algunas decisiones del entrenador serbio con algunos jugadores de enviarlos a la Sub-23 y no tener oportunidad en el primer equipo. De acuerdo con Vladimir García en Insiders , algunos de ellos fue por cuestionarlo y por ello se llevaron una regañada y se tomó la decisión unilateral de irse a la Sub-23 y no tener cabida en el primer equipo.

De pronto los jugadores llegan y no puedes entrenar aquí, “vete a la Sub-23”, y allá no puedes jugar. Es algo que lleva a algunos jugadores a tocar puertas en la directiva. Es el trasfondo de Tigres, que a veces no se ve, no se palpa.