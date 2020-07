En Puebla no creen que la baja de ‘Cabecita’ Rodríguez merme a Cruz Azul

Los Camoteros del Puebla no ven una merma en Cruz Azul a pesar de que no contarán con su goleador Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez para el siguiente compromiso en Guard1anes 2020.

“Jonathan es un jugador que pasa por un momento muy bueno, es un jugador extraordinario con condiciones bárbaras, no se si agradecer o no, pero Cruz Azul no deja de ser complicado, atrás de ‘Cabecita’ hay jugadores interesantes, de mucho peligro”, apuntó Osvaldo Martínez.