En Colombia ven llegada de James al León como opción de reactivar su carrera

“Bueno, me sorprende que vaya a México, particularmente más al equipo que la propia liga, porque pues el León no es un grande de México. Es un equipo importante, es un equipo de un grupo serio y grande como Pachuca, pero que aparte de tener dinero no tiene una gran actualidad. Sí, hay un hay algo tentador dentro de la propuesta y es disputar el Mundial de Clubes y eso, para cualquier jugador, puede ser atractivo”, dijo Steven Arce, Director del Diario AS en Colombia .

Por su parte, Orlando Ascencio, Subeditor del diario el Tiempo, el más importante de Colombia, dijo: “ Es una oportunidad para que James reactive su carrera a nivel de clubes. James lleva, desde su salida del Bayern Munich , varias temporadas en las que no ha podido rendir y no ha podido salir bien de los equipos...”.

“No salió bien del Real Madrid, no salió bien del Everton, no salió bien del Al Rayyan, no salió bien de Olimpyakos, no salió bien de Sao Paulo y no salió bien de Rayo Vallecano. Entonces habría que esperar que de pronto un entorno más cercano a él, un entorno más latino, por llamarlo de alguna manera, como puede ser la Liga mexicana, que es de las más de las más poderosas del continente, le permita llegar a ese nivel competitivo que sabemos que la selección tiene, pero que en los clubes hace rato no ha podido mostrar”, manifestó Ascencio.