Tras empatar de último minuto, Larcamón señala: "Queda la sensación de que merecimos más"

"Con la labor del equipo venimos de no tener la pretemporada ideal. Muchas veces tenemos que compensar con la voluntad y eso está. Tenemos mucho para crecer y mejorar, pero estamos sumando. Este partido no se ganó por detalles; Julián se encontró una jugada en un mano a mano. El equipo se adaptó bien y si no fuera por la última jugada hubiéramos ganado. El equipo sigue competitivo y arriba que es lo que queremos", dijo.