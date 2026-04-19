Liga MX Emotiva dedicatoria de Ismael Díaz tras su doblete en el León vs. Juárez El extremo panameño llegó a cinco goles en el Torneo Clausura 2026 y metió a León en zona de Liguilla.

Video Ismael Díaz revela a quién le dedicó su doblete con León vs. Juárez

León venció 3-1 a FC Juárez en la Jornada 15 y se metió a zona de Liguilla del Torneo Clausura 2026 gracias al doblete de Ismael Díaz en el primer tiempo (30’, 45+2’).

Al final del partido, el atacante panameño le dedicó sus goles a su hija, incluso fue a celebrar con ella a las gradas del Estadio León en un momento muy emotivo.

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“Con mi hija, la niña de mis ojos, una niña muy especial para mí, mi única hija. Ha estado en partidos importantes y hoy fue uno de esos, espero que Dios me dé el favor de poder seguir disfrutando esto con ella porque realmente el futbol es algo que amo”, expresó Ismael Díaz en entrevista con Israel Romo para TUDN.

Ismael Díaz llegó a cinco goles en el Clausura 2026, la misma cifra que tienen jugadores con Brian Rodríguez, José Paradela, Gabriel ‘Toro’ Fernández, Robert Morales y Salomón Rondón.

El panameño buscará continuar con su racha goleadora cuando León reciba a América en la fecha doble y penúltima jornada del torneo este martes 21 de abril.

Ismael Díaz se perfila a jugar el Mundial 2026 con Panamá, que forma parte del Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Ismael Díaz registra 17 goles y cuatro asistencias en 53 partidos disputados con la selección panameña.