“Rumores siempre habrá en todos lados, pero yo se los deje muy claro a mis compañeros el día de hoy, en ningún momento me negué a venir, a mi se me hace un equipo que propone que no le interesa quien está enfrente de ellos, siempre trato de dar lo mejor, la verdad que me siento muy identificado y al enterarme que había interés no la pensé y en ningún momento dude y aquí estoy feliz de llegar”, indicó Lara.