Cerramos la jornada con el duelo entre el Puebla y el América , que, aunque no lo parezca, en el papel es muy parejo. Si bien las Águilas son superiores en delantera y defensa, no es por mucho 71 a 70 y 71 a 68, en cuanto a promedios respectivamente. El mediocampo está igualado. El América baja su promedio sin Nico Castillo (75), Gio dos Santos (76), Roger, Ibarra (76) o Ibargüen (73). ¿Echarán mano de ellos?

El domingo cerramos la jornada con tres partidos importantes, buenos y parejos: León vs Querétaro; Pumas vs Pachuca y Xolos vs Santos. León tiene en Cota a uno de los mejores porteros con nivel de 75, además de dos delanteros con power como lo son Mena y Campbell. Querétaro tiene en Castillo a un mediocampista explosivo con 91 de ritmo.