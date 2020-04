Elías Hernández habló de una posible ¿maldición? en Cruz Azul

“Sería un tema complicado cuanto tiempo (realizar una mini pretemporada). Lo mínimo 10, 12 días, el hecho es que no hemos dejado de trabajar, no hicimos un parón completamente, no es iniciar desde cero, no es lo mismo que estar en el día a día entrenando en cuanto a pelota, lo táctico, pero creo que se está teniendo una base importante para no llegar desde cero”.