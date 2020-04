El sueño de Nicolás Benedetti: Jugar en el Barcelona

“Tengo muchos clubes con los que siempre he soñado, desde muy chiquito me gusta el Manchester United, me gustaría jugar ahí y bueno, ahorita ya más grande pensé en jugar en el Barcelona, obviamente es de mucho trabajo, sacrificio y espero algún día estar ahí porque hay que soñar en grande”, dijo en un live de Instagram realizado en la cuenta del Deportivo Cali, equipo donde debutó.