El Clausura 2020 se terminará sí o sí

El Torneo Clausura 2020 se tendrá que finalizar sí o sí y no hay posibilidad de que se dé por terminado ante la contingencia por el coronavirus , según coincidieron los equipos de la Liga MX .

Si bien no hay fecha definida para el regreso de la competencia , Rodrigo Fernández, director deportivo del León, dio a conocer que la decisión está tomada, aunque ya no sería posible el reinicio a mediados de mayo, como se había propuesto en un escenario.

“Eso no va a cambiar, tenemos que esperar a ver qué se nos dice por parte de las autoridades, hay que ser responsables y acatar es lo mejor para todos. Efectivamente hoy se tuvo una video llamada con todos los equipos y la liga y no hay todavía una fecha y va a ser difícil a mediados de mayo porque los equipos necesitan por lo menos dos semanas para prepararse físicamente, entonces quizá sea a finales de mayo pero todavía no hay una fecha, lo que sí se tiene claro es que se tiene que reanudar el torneo de Clausura”, dijo en exclusiva para Israel Romo de TUDN.