“La verdad es que se depende mucho de las entradas, habrá que esperar el tiempo indicado que pueda haber y quizá un número determinado de aficionados quizá no llenos los estadios. Por eso no se ha terminado de reanudar la liga porque aún no hay fecha, contemplando que todo vuelva a la normalidad y pueda haber afición porque si no fuera así pues sería más fácil el reanudar la liga pero difícil para los dueños que al final necesitan de los ingresos, entonces es un tema muy complicado”.