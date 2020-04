El canterano de Chivas que lucha por ser reconocido como mexicano

En la cantera de Chivas está un portero que nació en Francia, pero que es reconocido como mexicano. André Alcaraz lucha día a día con el peso de su país de origen, aunque él insiste que lo más importante es dónde lo registraron.

Días atrás, André recibió comentarios que ponían en tela de juicio su nacionalidad. Para él, lo más sencillo fue dar un mensaje claro y contundente desde su cuenta de Twitter: "He leído algunas notas hoy en las que ponen en duda mi nacionalidad, soy 100% mexicano y con todas las de la ley".

El Consulado Mexicano en Francia fue su el lugar donde adquiró lo que más anhelaban sus padres: la identidad mexicana. En aquella parte del continente europeo vivió por tres años para después llegar a donde sus progenitores pertenecían: Guadalajara.

Ahí comenzó con el sueño que siempre tuvo: ser jugador de futbol, aunque le quedó claro que lo suyo, más que ser un jugador 'de campo', era el estar bajo los tres palos.

“Mi mamá siempre decía que me tiraba mucho, había un balón en el suelo y me lanzaba, intentaba agarrarlo, siempre estaba en el piso, comía en el piso. Luego me puso a jugar futbol, no como portero, sino como delantero en el Club Oro, que después se convirtió en Chivas San Rafael", contó en una charla en el sitio oficial del Rebaño Sagrado.

"A mí no me gustaba correr y preferí la portería, me encantó esa posición”, añadió.

Su amor por el cuadro rojiblanco es latente y viene de familia, pues su padre, Víctor Alcaráz González, procuró que ese amor surgiera desde pequeño. Ir al estadio Jalisco es uno de los más grandes recuerdos que tiene André, así que optó por ser un chivahermano más de forma muy sencilla.

"La primera vez que me llevó al estadio se me quedó grabado lo que significa Chivas. Ver a la afición, como vivían el partido, cómo se emocionaban, 'me encantó! Se siente que perteneces al equipo cuando entras al estadio, la familia de mi papá le va a Chivas, la de mi mamá le va al Santos porque son de La Comarca”, relató.