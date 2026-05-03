Liga MX El efusivo festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas vs. América El estratega de los universitarios volvió a mostrar su pasión con el gol tempranero de su equipo en el estadio Banorte.

Video ¡Pumas madruga al América con gol al minuto 4 de Juninho!

Efraín Juárez volvió a demostrar la gran pasión con la que vive los partidos de los Pumas tras festejar con explosividad el gol de su equipo frente al A mérica en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Fue al minuto 5 cuando Juninho aprovechó un error defensivo para adelantar a los Universitarios lo que provocó que todo el banquillo estallara en júbilo al igual que el estratega que corrió de un lado a otro en su área técnica.

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Pero de un momento a otro bajó su intensidad y de inmediato comenzó a dar ordenes a sus elementos que estaban en el campo para buscar más goles.

FESTEJOS EUFORICOS DE EFRAÍN JUÁREZ

Este festejo de Efraín Juárez hizo recordar al que realizó justamente al América en la jornada 12 cuando de último minuto los Pumas vencieron al acérrimo rival y lo celebró junto a su hijo.

De igual forma, se vino a la mente la efusiva celebración del técnico frente a Cruz Azul que provocó que fuera sancionado.