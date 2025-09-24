    Pumas

    Efraín Juárez no considera como "dolorosa" la derrota de Pumas

    "¿A quién matamos?", Efraín Juárez dejó esta respuesta después de caer ante los Bravos en la fecha doble.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Efraín Juárez, director técnico de Pumas, descartó que la derrota ante los Bravos de Juárez en la fecha doble de la Liga MX se pueda considerar como "dolorosa".

    Al ser cuestionado respecto al tema, el estratega de los universitarios rechazó que su equipo haya experimentado un resultado "doloroso" ya que, a su juicio, el accionar no defraudó.

    "¿Por qué dolorosa? ¿Qué pasó o qué hicimos mal? ¿O a quién matamos? Es una derrota que obviamente cuesta, duele, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres, tenemos la del penal que no nos marcan, hay que ser sensatos con las preguntas, dolorosa no, doloroso fue que te hayan tirado en tu arco encima, hay que analizarlo, y hay qué seguir mejorando en el futuro".

    Efraín Juárez también señaló que 'Memote' Martínez salió del partido por un problema en un pie y que en los próximos días se evaluará cuál es su estado.

    Por último, el estratega universitario señaló que no piensa de momento en el Clásico Capitalino ante América, y que lo hará tan pronto como este miércoles.

