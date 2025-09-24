Video ¡Calienta el Clásico Capitalino! Esto te costará ver el América vs. Pumas de Jornada 11

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, descartó que la derrota ante los Bravos de Juárez en la fecha doble de la Liga MX se pueda considerar como "dolorosa".

Al ser cuestionado respecto al tema, el estratega de los universitarios rechazó que su equipo haya experimentado un resultado "doloroso" ya que, a su juicio, el accionar no defraudó.

"¿Por qué dolorosa? ¿Qué pasó o qué hicimos mal? ¿O a quién matamos? Es una derrota que obviamente cuesta, duele, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres, tenemos la del penal que no nos marcan, hay que ser sensatos con las preguntas, dolorosa no, doloroso fue que te hayan tirado en tu arco encima, hay que analizarlo, y hay qué seguir mejorando en el futuro".

Efraín Juárez también señaló que 'Memote' Martínez salió del partido por un problema en un pie y que en los próximos días se evaluará cuál es su estado.