Liga MX Efraín Juárez busca unirse al club de ser campeón como jugador y técnico con el mismo equipo Efraín fue parte de la plantilla que se coronó con los universitarios en la Final del Clausura 2009 ante el Pachuca.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Efraín Juárez quiere unirse al club de campeones como jugador y DT en el mismo club

La Final del Clausura 2026 puede representar mucho más que un campeonato para Efraín Juárez. El actual entrenador de Pumas está a las puertas de entrar a uno de los grupos más exclusivos en la historia del futbol mexicano: el de los personajes que fueron campeones como jugadores y posteriormente como técnicos con el mismo club.

Juárez sabe perfectamente lo que significa levantar un título con la camiseta auriazul. Como futbolista, formó parte del equipo universitario que conquistó el Clausura 2009 ante Pachuca.

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Ahora, 17 años después, intentará repetir la historia desde el banquillo cuando enfrente a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026.

¿Cuántos han sido campeones como jugador y DT en el mismo equipo?

En México, solo ocho personajes han conseguido ser campeones primero dentro de la cancha y después como estrategas con la misma institución y, curiosamente, dos ocurrieron también con Pumas.

En caso de conquistar el Clausura 2026 frente a Cruz Azul, Juárez no solo terminaría con esa sequía auriazul; también escribiría su nombre junto a los pocos personajes que lograron trascender como jugadores y entrenadores dentro de un mismo club, consolidando así una historia de identidad total con Pumas.

Campeones como jugador y técnico en México

Carlos Reinoso | América

Jugador (1970-1971 y 1975-1976) Entrenador (1983-1984)

Alberto Guerra | Chivas

Jugador (1964-1965) Entrenador (1986-1987)

Hugo Sánchez | Pumas

Jugador (1977-1978 y 1980-1981) Entrenador (Clausura 2004 y Apertura 2004)

José Manuel de la Torre | Chivas

Jugador (1986-1987) Entrenador (Apertura 2006)

José Guadalupe Cruz | Atlante

Jugador (1992-1993) Entrenador (Apertura 2007)

Ricardo Ferretti | Pumas

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Jugador (1980-1981 y 1990-1991) Entrenador (Clausura 2009)

Benjamín Galindo | Santos

Jugador (Invierno 1996) Entrenador (Clausura 2012)

Juan Reynoso | Cruz Azul

Jugador (Invierno 1997) Entrenador (Guard1anes 2021)

