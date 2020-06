“Obviamente, es algo que nunca le diría que no, Chivas es el equipo de mis amores, estuve muy contento en esta institución, los grandes momentos que vivimos todos fue algo maravilloso y se queda en mi recuerdo, si me dieran la oportunidad de regresar, quizás en el último año de mi carrera, me dijeran que voy pero no me pagan, me voy gratis”, dijo el "Aris" en entrevista con Karina Herrera de TUDN vía Instagram Live.