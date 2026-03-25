Liga MX Edgar Guerra es sancionado cinco partidos por la agresión a árbitro Este futbolista recibió la tarjeta roja tras empujar al silbante tras salir de cambio ante Santos.

Video Última hora: Edgar Guerra recibe sanción EJEMPLAR tras agresión a árbitro

La agresión al cuarto árbitro de parte de Edgar Guerra en el partido de Puebla vs. Santos ya tuvo sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.

LA SANCIÓN A EDGAR GUERRA POR AGRESIÓN

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La Comisión Disciplinaria decidió castigar con cinco partidos de sanción al jugador del Puebla por su agresión al silbante y se perderá el resto del Clausura 2026 de la Liga MX.

La agresión se dio al minuto 60, esto cuando el jugador fue sustituido y justo antes de salir del terreno de juego se encontró con Fernando Alexander Cruz al quien empujó en par de ocasiones mientras el ‘nazareno’ se encontraba levantando el cartel electrónico.

Tras estos empujones, Edgar Guerra se fue al banquillo como si nada hubiera pasado ante la sorpresa del abanderado y el cuarto árbitro. Tras entablar comunicación con el central Yonatan Peinado, el futbolista del Puebla fue expulsado.

¿Qué partidos se pierde Edgar Guerra?



Edgar Guerra ya no podrá jugar los duelos de La Franja en contra de Juárez, León, Chivas, Monterrey y Querétaro, que son los que quedan en el calendario del cuadro poblano.

Puebla marcha en el sitio 14 de la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX con 12 puntos en 12 partidos, producto de tres triunfos, tres empates y seis derrotas.