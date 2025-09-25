    Toluca

    Domènec Torrent asegura que el penal de Ramos cambió todo

    El estratega de Monterrey aseguró que se van muy enojados, pero que tienen que levantar la cabeza.

    Después d e la escandalosa goleada de Toluca sobre Monterrey, Doménec Torrent aseguró que el penal fallado de Sergio Ramos cambio todo en el juego, pero que tienen que levantar la cabeza y aprender de cara a la liguilla donde podrían encontrase nuevamente a los Diablos Rojos.

    “Estamos muy enojados… nos vamos disgustados porque hemos empezado el partido muy bien el partido, y a partir del penal (fallado de Ramos) todo cambió. Un equipo que se encontraba cómodo, que éramos nosotros, pasas a todo lo contrario

    Nos tiene que servir para el playoff, porque este equipo estará en playoff y esto nos tiene que servir… repito que dentro de lo que pasó es liga y son tres puntos, pero no gusta a nadie recibir 6 (goles). No sé si en mi carrera me ha pasado una cosa de estas”, señaló Torrent.

    Tras la derrota con Toluca, los Rayados perdieron la oportunidad de retomar nuevamente el liderato del torneo y ahora son terceros del Apertura 2025 con 22 puntos al igual que los Diablos Rojos, pero con peor diferencia de goles.

    Video Resumen | Escandalosa goleada de Toluca a Rayados con 'hat-trick' de Paulinho

