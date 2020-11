Dieter Villalpando espera resolución del Ministerio Público

"La situación real es que un ministerio público está integrando una carpeta de investigación, ya sobre eso dependerá si hace el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal. Pero él ya está padeciendo mucha cosas antes de que determinen si es judicializable ese tema, ya con la simple acusación esta persona ha hecho demasiado daño y ni siquiera es cierto (...) Hay que acreditar que no existió la violación. Para que exista la violación tiene que haber violencia, tiene que haber algo atrás y no existió, no va a caminar el tema", explicó el licenciado.