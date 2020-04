Diego Reyes ve a Raúl Jiménez en un equipo grande de Europa

Compañeros desde la cantera americanista hasta jugar en Primera División ; luego, seleccionados nacionales en Brasil 2014 y luego compartiendo en Portugal su experiencia europea, Diego Reyes ve a Raúl Jiménez no solo como su amigo, sino como un hermano.

“Me alegro muchísimo por él, todos saben el gran cariño que le tengo, es como un hermano para mi y me da una alegría inmensa que le esté yendo tan bien. Es el claro ejemplo de no darse por vencido y aprovechar las oportunidades que te dan”.

Tras estar ubicado como uno de los tres mejores delanteros de toda la Premier League, Reyes no se mostró sorprendido por el nivel de Raúl Jiménez.

“A mi no me sorprende lo bien que le esté yendo tan bien, al contrario, yo sabía de su capacidad, de lo que estaba hecho, simplemente no le daban la oportunidad de hacerlo.