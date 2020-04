Fuerte relevación de Diego Reyes: "Gignac me parecía un poco mamón”

El hoy defensa de Tigres no dudó en alabar al histórico delantero francés, un jugador que halagó por su enorme nivel de juego, pero sobre todo, por su calidad como ser humano. En entrevista con Versus Digital , Diego Reyes contó una divertida anécdota sobre la percepción que tenía inicialmente por Gignac.

“Es un gran jugador. Antes de llegar a Tigres yo pensaba que era un jugar un poco mamón, pero no, realmente me sorprendió en todos aspectos.

Es una gran persona, un gran ser humano y compañero; desde que llegué a Tigres me recibió muy bien, me invitó a comer a su casa, a conocer a su familia y ahí te das cuenta de su grandeza, y no solo dentro del campo sino fuera de él”.