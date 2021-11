Cocca pide a afición colmar el Jalisco: "Los vamos a necesitar"

"En cuanto al posicionamiento del equipo en la cancha, en cuanto no replegar y darle protagonismo al rival sí fue lo que pensamos, contra un equipo con jugadores desequilibrantes, en ese sentido muy contento, la idea no solo era eso, creo que no estuvimos precisos, sus jugadas más claras fueron producto de perdidas de nosotros, nos complicaron en una que otra opción, pero en general fue muy parejo, nos mantuvimos con mucha personalidad y me voy conforme.