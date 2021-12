Diego Cocca: "La gente me va a seguir agradeciendo, lo que logramos es eterno"

"De a poco iremos tomando conciencia de lo que logramos, quedar en la historia de un club es un privilegio enorme, lo he vivido y en este club me va a pasar lo mismo que en Racing, la gente me va a seguir agradeciendo, lo que logramos es eterno y muy poca gente tiene esa oportunidad, soy un agradecido, ahora a disfrutar, ponernos contentos, tomar de más, tomar unas buenas vacaciones, juntar pilas, tenemos mucho por crecer, ya no vamos a tener la presión y ahora viene el desafío de seguir construyendo desde el campeonato", dijo.