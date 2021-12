Cocca confía en que Atlas remonte a León y sea campeón: “Los milagros suceden"

“El domingo va a ser la mejor oportunidad histórica del Atlas, para que la gente nos de esa cuota de aliento, el plus, que la gente se sienta identificada con este equipo, que no baja los brazos, que no va a salir a especular, no tengo la menor de las dudas que va venir La Fiel a alentar y hacerse sentir, los milagros suceden”, sentenció el argentino en rueda de prensa luego de sufrir una remontada de 3-1 contra La Fiera en la Final de ida.