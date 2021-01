Diego Cocca: "No me interesa el cociente en lo más mínimo"

“En lo personal no me interesa el cociente en lo más mínimo , a mí y al equipo lo que nos interesa es entrar a la cancha y transmitir todo lo que hemos trabajado y todo lo que sentimos, somos privilegiados porque podemos vivir de este hermoso deporte y queremos contagiarlo, si nosotros pensamos positivo seguro todo se acomoda y los resultados se van a dar, estamos en la etapa de búsqueda para volver a la esencia y ser ese equipo alegre. Primero a nivel individual cada jugador debe entregarse al máximo, creo que todavía no lo están haciendo, el equipo puede dar muchísimo más y mi único objetivo es eso ”, apuntó.

"Yo dije que estoy frustrado porque es una realidad, soy sincero y digo lo que me pasa, ahora el problema es que yo use de excusa esa frustración y diga 'ya, estoy frustrado, ya está, no puedo con esto', yo estoy frustrado porque lo que veo de este equipo en el trabajo de la semana y lo que hicimos en pretemporada no es lo que he visto en estos dos partidos, me frustra y me da bronca pero también me da energía para poder encontrar una solución y darle la vuelta la esto", añadió.