Liga MX De futbolista a vendedor: 'Cone' Brizuela debuta en el Estadio Banorte El exjugador de Chivas sorprendió vendiendo marquesitas en el México vs. Portugal y se hizo viral.

Video 'Cone' Brizuela deja el futbol y debuta como vendedor en el Estadio Banorte

Isaác ‘Cone’ Brizuela dejó Chivas tras finalizar su contrato al término del Torneo Apertura 2025, pero siguió ligado al futbol, aunque desde una faceta empresarial.

El futbolista de 35 años se hizo viral tras aparecer en el Estadio Banorte el sábado pasado para vender marquesitas, postre típico de Yucatán, durante el México vs. Portugal.

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En redes sociales circuló un video en el que el ‘Cone’ Brizuela reemplaza a un vendedor lesionado para hacer su debut en las gradas del Estadio Banorte.

“Muy bueno, pero la verdad estaba un poco nervioso porque me estaban gritando en todos lados y la gente me pedía de cajeta, y les decía ‘solo me quedan de Nutella’. Tuve que improvisar y les dije que era la más vendida, lo resolvimos bastante bien y muy bien debut, la verdad”, mencionó en forma de broma el exjugador de Chivas.

La realidad es que el video se trató de una publicidad de Marquesitas Las Originales, negocio del que el ‘Cone’ Brizuela es socio desde el 2015.

El negocio ha crecido en los últimos años, a tal punto de que ya tiene locales en algunos estadios de la República Mexicana y ahora en el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026.