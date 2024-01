“Estoy de acuerdo con ustedes, a Gago le puede ser muy útil un futbolista como Chicharito Hernández, pero con todo respeto, hoy Javier Hernández , como lo hemos visto en los últimos meses, no está para realmente ayudar a Chivas en nada o en muy poco”, señaló el analista en el programa ‘Linea de 4’, a lo que Rafael Puente del Río le rebatió sus comentarios.

“Tampoco en nada porque también te agrega valor en el vestidor, porque es un tipo con mucha experiencia y demás. Lo contratas, venderás playeras, irá gente al estadio… pero lo que quieres es ganar y lo que necesitas es que meta goles. Pero tú (David) dijiste nada, y no es así. Hay cosas que puede aportar y lo más representativo e importante es en la cancha, es el gol”, apuntó Rafa.

“En su presentación, habla Javier de que tiene algunas ofertas en Europa, pero con todo respeto…”, dijo David. “No ya no está para Europa el Chicharito”, agregó por su parte André Marín.

“(Chicharito) Lo que está haciendo es presionando, él sabe muy bien que juega con la desesperación de Chivas. Como dice Rafa, Chivas no tiene un universo para contratar a un jugador extranjero, entonces necesita forzosamente pensar en Javier Hernández, cómo esté Javier Hernández”, agregó Faitelson.

“Es una pena que Chivas necesite a como dé lugar a un futbolista de 35 años con tantas dudas”

“Fue lo primero que mencioné, cuando se dio a conocer la noticia, dije que es una pena para el futbol en México que hoy Chivas necesite a como dé lugar, recurrir a un futbolista con tanta incógnita, de cómo está físicamente, de la lesión, con 35 años. Es simple y sencillamente una muestra más de la profunda crisis que enfrenta el futbol en México y que no hay talento”, indicó Rafa Puente.

“Bueno pero la figura de Javier nos lleva a pensar que puede ser un hombre más que importante. A parte de que es fundamental en el esquema de cualquier equipo, un centro delantero goleador. Chivas ha carecido por años en esa posición, ha tenido grandes problemas… entonces no es la vuelta de cualquier jugador”, dijo Damián ‘Ruso’ Zamogilny en defensa de ‘CH14’.

“Al Chícharo lo contrata Amaury para que meta goles”, apuntó el analista, a lo que Faitelson añadió: “Para que compita, para que ponga al Guadalajara a otro nivel, al que no ha podido llegar. Pero yo creo que este Chicharito de hoy no está para salvar a las Chivas, ojalá me equivoque”. “Pero sí para ayudar a las Chivas”, sentenció André.