"Es una lástima que la campana de la Fecha FIFA haya salvado al América, hubiese sido interesante verle en el Clásico Nacional con la necesidad imperiosa de no perder, de no ligar derrota en uno de esos partidos especiales para su afición".

LAS TONTERÍAS QUE PROVOCA EL AMÉRICA

"He escuchado dos tonterías en las últimas horas. La primera que el América no está en crisis porque con un par de resultados se mete a la clasificación, la segunda que si pierde el Clásico ante Chivas la continuidad de Jardine estará en un dilemo. Al América no se le puede medir en las bondados de una formato de competencia de plástico, se le mide jornada por jornada. Que no frieguen, el crédito de Jardine sigue por las nubes, aunque pierda contra Chivas seguirá siendo el entrenador en Coapa.